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26 травня 2019, неділя, 17:43 445
Події 2019-05-26T20:13:18+03:00
Українські Новини
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили

Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили

Лопнуло скло на пішохідному мосту
Лопнуло скло на пішохідному мосту

У День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка", який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Зараз вхід на міст оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів.

За словами поліцейського, який охороняє вхід на міст, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала. "Сьогодні міст працювати не буде", - повідомив він.

Лопнуло скло на пішохідному мостуЛопнуло скло на пішохідному мосту

Фото: ТСНФото: ТСН

Як повідомлялося, самим масштабним проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". За даними презентацій, споруда з бетону і скла буде довжиною 210 м та шириною від 6 м до регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків. Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка"

У той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.

У неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя.

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