Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили

У День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка", який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВсіх людей екстрено евакуювали з мосту.\r\nЗараз вхід на міст оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів.\r\nЗа словами поліцейського, який охороняє вхід на міст, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала. "Сьогодні міст працювати не буде", - повідомив він.\r\nЛопнуло скло на пішохідному мосту\r\nФото: ТСН\r\nЯк повідомлялося, самим масштабним проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, стане будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". За даними презентацій, споруда з бетону і скла буде довжиною 210 м та шириною від 6 м до регулярних зонах до 14 м в зонах оглядових майданчиків. Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка"\r\nУ той же час, науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом. Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.\r\nУ неділю, 26 травня, Київ святкує 1537-річчя.