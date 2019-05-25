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25 травня 2019, субота, 19:22 20
Вибори 2019-05-25T21:00:01+03:00
Українські Новини
У Луганській області українцям роздають безкоштовний цукор від депутата

У Луганській області українцям роздають безкоштовний цукор від депутата

Цукор від депутата. Фото: 1polosa.net
Цукор від депутата. Фото: 1polosa.net

Національна поліція відкрила 2 кримінальні провадження за фактами підкупу виборців у Луганській області за першу добу з початку старту виборчої кампанії позачергових виборів депутатів Верховної Ради, призначених на 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.

"За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня... За двома повідомленнями відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в Луганській області українцям безкоштовно роздавали цукор від імені одного з депутатів.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.

Цукор від депутата. Фото: 1polosa.netЦукор від депутата. Фото: 1polosa.net

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.

Тим часом, ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі. Результати позачергових виборів у Раду оголосять до 6 серпня.

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