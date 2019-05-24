ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит Президента, Верховную Раду, Кабинет Министров и Министерство экономики урегулировать закон Украины "О публичных закупках".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что 24 мая на очередном заседании ЦИКа комиссия своим постановлением обратилась к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров с просьбой принять Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".\r\nКроме того, ЦИК обратился в Министерство экономического развития и торговли с просьбой безотлагательно урегулировать вопросы осуществления публичных закупок.\r\nРешение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время выборов, Комиссия не может обеспечить подготовку к выборам согласно законам Украины.\r\nКомиссия также приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019".\r\nТакже ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.\r\nТакже Комиссия утвердила разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь своих наблюдателей на парламентских выборах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля.\r\nДо этого на внеочередном заседании парламент отказался внести в повестку дня законопроект №10317 о внесении изменений в Закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.\r\nПри этом председатель парламента Андрей Парубий отметил, что ранее обсудил вопрос публичных закупок с Нефедовым и подчеркнул, что решение трудностей с публичными закупками не требует принятия законопроекта.\r\nВ Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады.