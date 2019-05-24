Верховний Суд отримав 3-й позов про незаконність розпуску Ради

Верховний Суд отримав третю за рахунком позовну заяву про незаконність розпуску Верховної Ради.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"У Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду надійшла заява про визнання протизаконними дій Президента України щодо підпису указу Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» у частині призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в ньому.

Заяву було подано фізичною особою в канцелярію Касаційного адміністративного суду в п'ятницю, 24 травня 2019 року.

Справу зареєстровано під номером 9901/280/19.

Суддя протягом 5 днів повинен визначити подальші процесуальні дії.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня Верховний Суд отримав перший позов про незаконність розпуску Ради.

Раніше колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявив, що його організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.