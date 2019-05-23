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23 мая 2019, четверг, 17:47 84
Судебная власть 2019-05-23T17:49:07+03:00
Українські Новини
Верховный Суд получил еще один иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд получил еще один иск о незаконности роспуска Рады

Верховный суд Украины. Фото: Судова влада
Верховный суд Украины. Фото: Судова влада

После получения иска о незаконности роспуска Верховной Рады, Верховный Суд получил еще 1 иск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21.05.2019 года №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.

Это дело зарегистрирован под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном Суде на данный момент находится два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

22 мая председатель Рады Андрей Парубий заявил, что считает указ Президента о роспуске парламента незаконным.

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