Журналіст Смирнов заперечує, що його побила охорона Зеленського, як заявляє Ляшко і деякі ЗМІ

Журналіст видання "Лига.net" Юрій Смирнов не вважає, що інцидент, який стався з охороною Президента Володимира Зеленського, є його побиттям.

Про це він написав у своїй колонці на сайті видання, передають Українські Новини.

"...коли я вже був позаду Зеленського і кола його охоронців, до мене підбіг УДОшник, твердо взяв мене за руку і буквально пересунув на пару метрів назад. У чому була необхідність таких заходів, не знаю. Я не тікав, не робив різких рухів. Навпаки, в момент несподіваного рішення охоронця я вже майже зупинився, оскільки Зеленський прямував до виходу, і я зрозумів безперспективність спроби поставити йому питання", - написав Смирнов.

З його слів, охорона постійно відштовхувала журналістів, які намагалися поставити питання Зеленському з близької відстані.

"При відштовхуванні журналістів від Зеленського (по-іншому назвати це складно) я і отримав кілька разів ліктем у живіт. Це не були цілеспрямовані удари, тому ні про яке "побиття" мови бути не може. Це було класичне поведінка УДОшників, які вважають, що під час охорони об'єкта можуть робити все, що хочуть. Смикати журналістів за руки, розпихати їх по сторонам, не добираючи засобів", - зазначив журналіст.

Він додав, що у нього немає ні синців, ні слідів побоїв.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко намагався прорватися на консультації до Зеленського, ведучи трансляцію на Facebook.

До цього Ляшко приїхав в Адміністрацію Президента на консультацію Зеленського на велосипеді.