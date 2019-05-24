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24 травня 2019, пʼятниця, 11:07 38
Президент 2019-05-24T15:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче звільнити Богдана, якщо закон про люстрацію визнають конституційною, - заступник глави АП Рябо

Зеленський хоче звільнити Богдана, якщо закон про люстрацію визнають конституційною, - заступник глави АП Рябошапка

Андрій Богдан
Андрій Богдан

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Адміністрації Андрія Богдана у разі визнання Конституційним судом конституційним закону "Про очищення влади" (люстрації).

Про це заступник голови Адміністрації Руслан Рябошапка повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Як тільки Конституційний суд прийме рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, в цей же день Президент звільнить Богдана як людину, яка має проводити заходи з очищення влади", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що Венеціанська комісія визнала закон неякісним, в чому погодилася Україна і мала намір внести зміни, але досі не внесла їх.

Заступник голови АП підкреслює, що норма закону про люстрацію помилково відносить Адміністрацію до органів державної влади.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана.

Також Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

Тим часом, Богдан призупиняє адвокатську діяльність.

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