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21 мая 2019, вторник, 22:27 104
Президент 2019-05-21T22:28:14+03:00
Українські Новини
Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность

Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность

Андрей Богдан. Фото: Андрей Богдан/Facebook
Андрей Богдан. Фото: Андрей Богдан/Facebook

Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112", передают Українськi Новини.

По его словам, профессия адвоката предусматривает работу с различными клиентами.

"Я профессиональный адвокат и здесь присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях, которые были представлены здесь, и в действительности я был адвокатом определенного бизнес крыла, определенного олигарха, однако с момента, когда я заступаю на службу, на должность, я сдаю свою адвокатскую лицензию", - сообщил он.

Он заявил, что международная практика предусматривает эту процедуру.

Как сообщали Українськi Новини, олигарх Игорь Коломойский прогнозировал, что главой АП Зеленского может стать Богдан.

Богдан ранее объяснил, почему из всей команды Зеленского его личность обсуждается больше всего.

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