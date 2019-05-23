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23 мая 2019, четверг, 19:20 13
Политика 2019-05-23T19:20:42+03:00
Українські Новини
Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана

Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана

Богдан. Скриншот:
Богдан. Скриншот: "112"

Министерство юстиции просит Администрацию Президента провести люстрационную проверку главы Администрации Андрея Богдана.

Об этом в социальной сети Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации Президента", - сообщил он.

Петухов отметил, что  Администрация отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должна уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

После этого Минюст внесет это лицо в люстрационный реестр.

В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и Минюст не исключает такого варианта.

Минюст дал Администрации 10 дней для ответа на указанное письмо.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Тем временем Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.

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