Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана

Министерство юстиции просит Администрацию Президента провести люстрационную проверку главы Администрации Андрея Богдана.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации Президента", - сообщил он.\r\nПетухов отметил, что Администрация отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должна уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.\r\nПосле этого Минюст внесет это лицо в люстрационный реестр.\r\nВ случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и Минюст не исключает такого варианта.\r\nМинюст дал Администрации 10 дней для ответа на указанное письмо.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.\r\nТем временем Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.