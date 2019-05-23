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23 травня 2019, четвер, 17:31 20
Президент 2019-05-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував придумати стартап "без рамок" для Адміністрації Президента

Зеленський запропонував придумати стартап "без рамок" для Адміністрації Президента

Володимир Зеленський на iForume. Фото: АП
Володимир Зеленський на iForume. Фото: АП

Незважаючи на перший офіційний виступ після інавгурації, Президент Володимир Зеленський поводився розкуто, багато жартував і використовував не зовсім звичну для політиків сленгову лексику, як наприклад "чуваки", постійно критикуючи чиновників і політиків. Ледве вступивши на посаду Президента, Зеленський взяв участь в інноваційному форумі, під час якого він зробив багато гучних заяв. Про це він сказав на iForume, повідомляють Українські Новини.

"Тут набагато приємніше, ніж на Банковій. Тут справжні живі люди", - так розпочав Президент Володимир Зеленський свою промову на iForume.

Він також попросив вибачення за заходи безпеки, зокрема "рамки", крізь які змушені були проходити гості форуму з-за приїзду Президента.

Зеленський закликав придумати стартап, який дозволив би обійтися без "рамок" і обіцяв, що його Адміністрація скористається цією технологією.

"Чиновники, політики та інновації – це два різних світи... Чиновники використовують лише чотири слова: "інновації", "діджіталізація", якщо зможу вимовити, "гіперлуп" і "Ілон Маск", - сказав Зеленський.

Загалом він підкреслив, що наявні виклики перед країною не відміняють необхідності думати і вкладати в майбутнє, і, що країна без інновацій не має перспектив.

Також він сказав учасникам форуму, що відкритий до пропозицій, щодо того, як можна максимально полегшити можливість розвитку стартапів і впровадження інновацій.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час форуму запропонував провести референдум щодо можливих переговорів з Росією.

Також Зеленський побажав зробити Україну першою в світі "країною в смартфоні".

Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня.

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