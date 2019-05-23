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23 мая 2019, четверг, 14:51 540
Политика 2019-05-23T14:51:16+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал Россию агрессором

Зеленский назвал Россию агрессором

Владимир Зеленский на IForum. Скриншот трансляции 112
Владимир Зеленский на IForum. Скриншот трансляции 112

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. Об этом он сказал во время выступления на IForum, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Ранее глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. 

Напомним, что Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.

Путин заявил, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал", но готов к прямым переговорам с Зеленским.

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