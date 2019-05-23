Зеленский назвал Россию агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. Об этом он сказал во время выступления на IForum, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Ранее глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

Напомним, что Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.

Путин заявил, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал", но готов к прямым переговорам с Зеленским.