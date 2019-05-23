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23 мая 2019, четверг, 16:11 920
Президент 2019-05-24T06:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией

Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский намерен провести опрос украинцев относительно возможных переговоров с Россией и заключении с ней мирных договоренностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Во время встречи с общественными активистами он пояснил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

А также назвал Россию агрессором.

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