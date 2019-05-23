Зеленский хочет "информационный референдум" о мире с Россией

Президент Владимир Зеленский намерен провести опрос украинцев относительно возможных переговоров с Россией и заключении с ней мирных договоренностей.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.\r\nВо время встречи с общественными активистами он пояснил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества.\r\nЗеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.\r\nУчастники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.\r\nСо своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.\r\nА также назвал Россию агрессором.