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23 травня 2019, четвер, 16:07 34
Верховна Рада і партії 2019-05-23T17:30:03+03:00
Українські Новини
Ірина Геращенко в залі Ради міряла ювелірні прикраси, сховавшись за колоною

Ірина Геращенко в залі Ради міряла ювелірні прикраси, сховавшись за колоною

Депутат Ради та віце-спікер Ірина Геращенко під час голосування за законопроект Зеленського про зміни у виборчому законодавстві, що Рада провалила, міряла коштовності за однією з колон парламентського приміщення.

Відповідне відео опублікував телеканал "НАШ" на YouTube.

Так, під час виступу з трибуни лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, Геращенко відійшла за колону і дістала з сумки ювелірні прикраси, після чого вони впали на підлогу. Як видно на відео, депутат підняла браслет і почала міряти, що відбувалося менше хвилини.

"Геращенко - віцеспікер Українського Парламенту, яка сьогодні під час позачергового пленарного засідання так переймалася про інтереси громадян і штовхала такі слізні промови, що забила на все і під час виступу її колег, сховавшись за колоною, пішла міряти ювелірні цяцьки", - написав з цього приводу журналіст Василь Апасов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Геращенко показала свої прикраси і обурилася, що їй приписали дорогі коштовності.

Також Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Порошенко звільнив її.

Крім того, дружина Зеленського на інавгурацію одягла елегантний наряд і прикраси від українських дизайнерів.

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