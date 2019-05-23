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  • Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности
23 мая 2019, четверг, 12:09 1876
Жизнь 2019-05-23T12:09:47+03:00
Українські Новини
Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности

Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности

Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/iryna.gerashchenko/
Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/iryna.gerashchenko/

Ирина Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен. 

Геращенко в тот же день написала в своих социальных сетях, что ее цепочка из серебра и попросила извиниться издание, которое оценило украшение в 10 тысяч долларов. Сегодня вице-спикер сообщила подписчикам, что приедет в редакцию и отдаст цепочку. Она попросила журналистов оценить украшение и эти деньги передать в благотворительный фонд.

"Самое пикантное в этой истории, что на аватарке в Фейсбуке я именно в этой цепочке. И вот только обратили внимание. А сколько я вчера в Интернете прочитала о своем "десятитысячном" украшении", - написала Ирина Геращенко.

 
 
 
 
 
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УП і таблоїд визнали помилку , що приписали мені дорогу брендову прикрасу і вибачилися . Дякую. Мій срібний ланцюжок реабілітований. Моя ініціатива передати його журналістам редакції заради благодійного внеску в фонд « Таблеточки» - залишається в силі, звичайно . Р. S. Найпікантніше в цій історії - що на аватарці в фб я саме в цьому ланцюжку): і ось тільки звернули увагу):

Публикация от Iryna Gerashchenko (@iryna.gerashchenko)

 
 
 
 
 
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УП і їх таблоїд написали , що начебто я була у ВР в брендовій прикрасі від Van Cleef & Arpels. Це неправда. Фото мого срібного ланцюжка . Завтра я подарую його УП і прошу зробити благодійний внесок - стільки, в скільки оцінете мою біжутерію, в фонд «Таблеточки», для допомоги дітям , які боряться з раком. Бажаю вам уважності в гонитві за жовтими новинами. І попри таблоїдность- дотримуватися принципів і чистоплотності.

Публикация от Iryna Gerashchenko (@iryna.gerashchenko)

Ирина Геращенко обсуждала с блогерами Порошенко возможность своего выдвижения в президенты в 2024 году.

А также недавно жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.

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