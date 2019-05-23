Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности

Ирина Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен.

Геращенко в тот же день написала в своих социальных сетях, что ее цепочка из серебра и попросила извиниться издание, которое оценило украшение в 10 тысяч долларов. Сегодня вице-спикер сообщила подписчикам, что приедет в редакцию и отдаст цепочку. Она попросила журналистов оценить украшение и эти деньги передать в благотворительный фонд.

"Самое пикантное в этой истории, что на аватарке в Фейсбуке я именно в этой цепочке. И вот только обратили внимание. А сколько я вчера в Интернете прочитала о своем "десятитысячном" украшении", - написала Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко обсуждала с блогерами Порошенко возможность своего выдвижения в президенты в 2024 году.

А также недавно жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.