Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности

Ирина Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен. \r\nГеращенко в тот же день написала в своих социальных сетях, что ее цепочка из серебра и попросила извиниться издание, которое оценило украшение в 10 тысяч долларов. Сегодня вице-спикер сообщила подписчикам, что приедет в редакцию и отдаст цепочку. Она попросила журналистов оценить украшение и эти деньги передать в благотворительный фонд.\r\n"Самое пикантное в этой истории, что на аватарке в Фейсбуке я именно в этой цепочке. И вот только обратили внимание. А сколько я вчера в Интернете прочитала о своем "десятитысячном" украшении", - написала Ирина Геращенко.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nУП і таблоїд визнали помилку , що приписали мені дорогу брендову прикрасу і вибачилися . Дякую. Мій срібний ланцюжок реабілітований. Моя ініціатива передати його журналістам редакції заради благодійного внеску в фонд « Таблеточки» - залишається в силі, звичайно . Р. S. Найпікантніше в цій історії - що на аватарці в фб я саме в цьому ланцюжку): і ось тільки звернули увагу):\r\nПубликация от Iryna Gerashchenko (@iryna.gerashchenko) 22 Май 2019 в 10:47 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nУП і їх таблоїд написали , що начебто я була у ВР в брендовій прикрасі від Van Cleef & Arpels. Це неправда. Фото мого срібного ланцюжка . Завтра я подарую його УП і прошу зробити благодійний внесок - стільки, в скільки оцінете мою біжутерію, в фонд «Таблеточки», для допомоги дітям , які боряться з раком. Бажаю вам уважності в гонитві за жовтими новинами. І попри таблоїдность- дотримуватися принципів і чистоплотності.\r\nПубликация от Iryna Gerashchenko (@iryna.gerashchenko) 22 Май 2019 в 1:30 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИрина Геращенко обсуждала с блогерами Порошенко возможность своего выдвижения в президенты в 2024 году.\r\nА также недавно жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.