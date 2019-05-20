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20 мая 2019, понедельник, 17:25 9219
Жизнь 2019-05-20T17:25:10+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров

Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров

Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Супруга президента Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию в одежде от украинского дизайнера. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского, передает 112.

Зеленская на инаугурации была одета в платье и жакет с кейпом от украинского дизайнера Артема Климчука. Ее костюм молочного цвета полностью был изготовлен вручную из шелково-шерстяного крепа. 

Рукава платья и кейпа были вышиты. 

"Для оформления рукавов платья и кейпа мастера вышивки использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. Расположение элементов на кейпе вдохновенное символизмом древнего Триполья", - говорится в сообщении. 

К тому же серьги Елены Зеленской также были изготовлены специально под заказ и выполнены вручную. Украшения жены президента созданы украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry.

Елена зеленская на инаугурации мужа. Фото: пресс-служба Владимира ЗеленскогоЕлена Зеленская на инаугурации мужа. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

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