Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров

Супруга президента Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию в одежде от украинского дизайнера. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского, передает 112.\r\nЗеленская на инаугурации была одета в платье и жакет с кейпом от украинского дизайнера Артема Климчука. Ее костюм молочного цвета полностью был изготовлен вручную из шелково-шерстяного крепа. \r\nРукава платья и кейпа были вышиты. \r\n"Для оформления рукавов платья и кейпа мастера вышивки использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. Расположение элементов на кейпе вдохновенное символизмом древнего Триполья", - говорится в сообщении. \r\nК тому же серьги Елены Зеленской также были изготовлены специально под заказ и выполнены вручную. Украшения жены президента созданы украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry.\r\n\r\n\r\n\r\nЕлена Зеленская на инаугурации мужа. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.\r\nТем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.