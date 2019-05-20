Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров

Супруга президента Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию в одежде от украинского дизайнера. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского, передает 112.

Зеленская на инаугурации была одета в платье и жакет с кейпом от украинского дизайнера Артема Климчука. Ее костюм молочного цвета полностью был изготовлен вручную из шелково-шерстяного крепа.

Рукава платья и кейпа были вышиты.

"Для оформления рукавов платья и кейпа мастера вышивки использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. Расположение элементов на кейпе вдохновенное символизмом древнего Триполья", - говорится в сообщении.

К тому же серьги Елены Зеленской также были изготовлены специально под заказ и выполнены вручную. Украшения жены президента созданы украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry.

Елена Зеленская на инаугурации мужа. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.