Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей уполномоченного Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирину Геращенко.\r\nОб этом говорится в указах №253 от 17 мая, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим признать утратившим силу статью 1 Указа Президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об Уполномоченном Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказано в указе.\r\nГеращенко занимала эту должность с июня 2014 года.\r\nТакже Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Президента Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Гринива, Александра Пасхавера, Виктора Короля, Сергея Квита, Андерса Фог Расмуссена.\r\nОб этом говорится в указах №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262 от 17 мая.\r\nПорошенко освободил от исполнения обязанностей представителя Президента в Верховной Раде Ирину Луценко, говорится в указе №254 от 17 мая.\r\n"Освободить Луценко Ирину Степановну от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - сказано в нем.\r\nЛуценко занимала должность представителя Президента с Верховной Раде с 3 апреля 2017 года.\r\nСоответствующие указы были опубликованы на сайте Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко, Сергея Березенко, Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича и Марию Гайдар.\r\nТакже Порошенко уволил Святослава Цеголко.