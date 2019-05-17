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17 мая 2019, пятница, 23:38 47
Президент 2019-05-17T23:42:11+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников

Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей уполномоченного Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирину Геращенко.

Об этом говорится в указах №253 от 17 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим признать утратившим силу статью 1 Указа Президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об Уполномоченном Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказано в указе.

Геращенко занимала эту должность с июня 2014 года.

Также Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Президента Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Гринива, Александра Пасхавера, Виктора Короля, Сергея Квита, Андерса Фог Расмуссена.

Об этом говорится в указах №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262 от 17 мая.

Порошенко освободил от исполнения обязанностей представителя Президента в Верховной Раде Ирину Луценко, говорится в указе №254 от 17 мая.

"Освободить Луценко Ирину Степановну от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - сказано в нем.

Луценко занимала должность представителя Президента с Верховной Раде с 3 апреля 2017 года.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко, Сергея Березенко, Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича и Марию Гайдар.

Также Порошенко уволил Святослава Цеголко. 

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