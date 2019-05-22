У Зеленського розповіли про запасний план після демаршу Ради

Руслан Стефанчук, призначений представником Президента у Верховній Раді, заявляє, що у Президента Володимира Зеленського є кілька варіантів подальших дій щодо формату дострокових виборів Ради.\r\nПро це він сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Мені потрібно прийти і обговорити ці питання з Президентом України. У нас є кілька планів, але вони будуть залежати від реакції Верховної Ради. Ми отримали реакцію, далі ми будемо вибудовувати плани А, B, C, які у нас є", - сказав він.\r\nСтефанчук зазначив, що не вважає відмову парламенту включити до порядку денного внесені законопроекти початком політичної кризи.\r\nПри цьому Стефанчук розраховує, що указ про розпуск Ради і призначення дострокових виборів буде опублікований завтра.\r\nЗа його словами, в середу Зеленський буде проводити певні консультації або переговори і будуть визначені подальші дії.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у середу Верховна Рада відмовилася розглядати зміни у виборче законодавство.\r\nЗеленський запропонував Раді скасувати вибори в парламент за мажоритарними округами і знизити виборчий бар'єр з 5 до 3%.\r\n4 депутати запропонували Раді скасувати вибори в парламент по мажоритарних округах, відкрити партійні списки і знизити виборчий бар'єр з 5 до 3%.