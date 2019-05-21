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21 мая 2019, вторник, 21:21 1060
Политика 2019-05-21T21:21:55+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил представителем Президента в Раде Стефанчука

Зеленский назначил представителем Президента в Раде Стефанчука

Руслан Стефанчук. Фото: liga.net
Руслан Стефанчук. Фото: liga.net

Президент Владимир Зеленский назначил советником Президента - представителем Президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Об этом говорится в указе Президента №312/2019 от 21 мая.

Стефанчуку 43 года, он родился в Тернополе.

Новый представитель Президента в Верховной Раде - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Во время избирательной компании Зеленский назвал Стефанчука одном из своих основных экспертов, отвечающим за реформирование государственных институтов и законопроектную работу.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации.

Также Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Больше новостей о: Кадровые назначения Представитель Президента в Верховной Раде Украины Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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