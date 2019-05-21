Зеленский назначил представителем Президента в Раде Стефанчука

Президент Владимир Зеленский назначил советником Президента - представителем Президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.\r\nОб этом говорится в указе Президента №312\/2019 от 21 мая.\r\nСтефанчуку 43 года, он родился в Тернополе.\r\nНовый представитель Президента в Верховной Раде - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.\r\nВо время избирательной компании Зеленский назвал Стефанчука одном из своих основных экспертов, отвечающим за реформирование государственных институтов и законопроектную работу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации.\r\nТакже Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.\r\nКроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.