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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 10:27 25
Президент 2019-05-22T10:31:24+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні

Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні

Андрій Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus
Андрій Герус. Фото: facebоok.com/andriy.gerus

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.

Про це йдеться в указі №314 від 22 травня, передають Українські Новини.

Герус - колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Також працював керівником ТОВ "Конкорд Капітал".

Народився в 1982 році в місті Нововолинськ Волинської області.

У 2004 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю "економічна кібернетика".

З вересня 2013 навчався на програмі МВА в Гренобльской школі бізнесу (Лондон).

У штабі Зеленського обіймав посаду експерта з енергетики.

Як повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.

Тим часом, главою АП став Андрій Богдан, якого ЗМІ називають "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає. Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

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