Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.\r\nПро це йдеться в указі №314 від 22 травня, передають Українські Новини.\r\nГерус - колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.\r\nТакож працював керівником ТОВ "Конкорд Капітал".\r\nНародився в 1982 році в місті Нововолинськ Волинської області.\r\nУ 2004 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю "економічна кібернетика".\r\nЗ вересня 2013 навчався на програмі МВА в Гренобльской школі бізнесу (Лондон).\r\nУ штабі Зеленського обіймав посаду експерта з енергетики.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.\r\nТим часом, главою АП став Андрій Богдан, якого ЗМІ називають "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає. Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.