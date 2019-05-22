Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів Андрія Геруса.

Про це йдеться в указі №314 від 22 травня, передають Українські Новини.

Герус - колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Також працював керівником ТОВ "Конкорд Капітал".

Народився в 1982 році в місті Нововолинськ Волинської області.

У 2004 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю "економічна кібернетика".

З вересня 2013 навчався на програмі МВА в Гренобльской школі бізнесу (Лондон).

У штабі Зеленського обіймав посаду експерта з енергетики.

Як повідомляли Українські Новини, указ про призначення Зеркаль заступником голови АП зник з сайту Президента.

Тим часом, главою АП став Андрій Богдан, якого ЗМІ називають "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає. Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.