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21 травня 2019, вівторок, 23:54 16
Президент 2019-05-22T01:30:01+03:00
Українські Новини
Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє

Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє

Андрій Богдан. Фото: Андрій Богдан/Facebook
Андрій Богдан. Фото: Андрій Богдан/Facebook

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрації) дозволяє йому займати посаду голови АП.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112".

"Я потрапив в цей закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Я закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень на рік при всіх владах, і автор цієї корупційної схеми при Міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію", - сказав він.

Богдан додав, що минула влада прийняла закон, за яким голова Адміністрації та заступники виведені з під дії закону про держслужбу.

"Якщо я і можу обіймати якісь посади на території України, то це або голова Адміністрації, або його заступники. В цьому немає жодного порушення ані норм моралі, ані норм закону", - зазначив Богдан.

Водночас "Закон про очищення влади" прямо називає в переліку посад, які не можуть обіймати особи, які потрапили під люстрацію, посаду голови Адміністрації Президента і його заступників, без вказівки необхідності потрапляння під дії закону про держслужбу.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що команда Зеленського змушена шукати компроміс у відносинах з Росією і що Олександр Данилюк розглядається в якості секретаря РНБО.

Тим часом Богдан призупиняє адвокатську діяльність.

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