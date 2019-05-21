Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрації) дозволяє йому займати посаду голови АП.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112".

"Я потрапив в цей закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Я закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень на рік при всіх владах, і автор цієї корупційної схеми при Міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію", - сказав він.

Богдан додав, що минула влада прийняла закон, за яким голова Адміністрації та заступники виведені з під дії закону про держслужбу.

"Якщо я і можу обіймати якісь посади на території України, то це або голова Адміністрації, або його заступники. В цьому немає жодного порушення ані норм моралі, ані норм закону", - зазначив Богдан.

Водночас "Закон про очищення влади" прямо називає в переліку посад, які не можуть обіймати особи, які потрапили під люстрацію, посаду голови Адміністрації Президента і його заступників, без вказівки необхідності потрапляння під дії закону про держслужбу.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що команда Зеленського змушена шукати компроміс у відносинах з Росією і що Олександр Данилюк розглядається в якості секретаря РНБО.

Тим часом Богдан призупиняє адвокатську діяльність.