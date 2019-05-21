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21 травня 2019, вівторок, 22:14 13
Президент 2019-05-21T23:15:02+03:00
Українські Новини
Данилюк розглядається в якості секретаря РНБО, - Богдан

Данилюк розглядається в якості секретаря РНБО, - Богдан

Олександр Данилюк. Фото:
Олександр Данилюк. Фото: "Спільна справа"

Голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що колишній міністр фінансів, один з основних експертів виборчого штабу Володимира Зеленського Олександр Данилюк розглядається Президентом як кандидатура на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це Богдан повідомив в ефірі телеканалу "112", передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день йде багато консультацій. Ми бажаємо, щоб перші призначення були з нашої команди, людей, які пройшли з нами цей важкий шлях. Але ми розглядаємо безліч молодих людей, які готові, мають знання, досвід роботи для призначення на ту чи іншу посаду. Що до Олександра Данилюка, то так, дійсно він розглядається на посаду голови (секретаря, - ред.) РНБО. Але чи буде прийнята ця кандидатура Президентом остаточного рішення немає", - сказав Богдан.

Гості вказали Богдану на його неточність, оскільки мова йде про посаду секретаря РНБО, а не його голову, яким є Президент.

Голова Адміністрації відповів, що так було сформульоване питання, визнавши обмовку.

Богдан додав, що вважає Данилюка прекрасним фахівцем, який зможе провести необхідні реформи в сфері оборони, закупівлі озброєнь, прийняти необхідні менеджерські рішення.

Він вважає, що РНБО має очолювати не військовий, а менеджер з високим рівнем довіри західних партнерів та з великим рівнем знань щодо технічного, збройового забезпечення армії.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ. Пізніше Данилюк обговорив енергетичну незалежність України міністром енергетики США.

Тим часом Зеленський призначив Тимошенка, Костюка, Рябошапку і Зеркаль заступниками голови Адміністрації.

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