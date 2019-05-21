Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова

Президент Володимир Зеленський призначив позаштатним радником голови держави Михайла Федорова.

Про це сказано в указі №313 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Федорова Михайла Альбертовича Радником Президента України (поза штатом)", - сказано в ньому.

28-річний Федоров народився в Запоріжжі, навчався в Запорізькому національному університеті.

Є засновником компанії маркетингового агентства SMMSTUDIO.

Брав участь у проекті "Суперлюди".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив главою Адміністрації Богдана.

Також Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженко, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Крім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.