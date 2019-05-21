Зеленський призначив Тимошенка, Костюка, Рябошапку і Зеркаль заступниками голови Адміністрації

Про це йдеться в указах Президента №307, 308, 309 і 310 від 21 травня, передають Українські Новини.

Кирило Тимошенко є власником продакшен-студії GoodMedia, яка знімала передвиборчі відеоролики для Зеленського. Також працював журналістом і сценаристом на телебаченні. Його батько Владлен Тимошенко є головою Дніпровського організації партії "Кріп", з якою пов'язаний олігарх Ігор Коломойський.

Юрій Костюк був сценаристом серіалів і фільмів "Студії Квартал-95". Брав участь у написанні сценаріїв до фільмів "8 перших побачень" (2012), "Любов у великому місті 3" (2013), серіалів "Свати 5" (2011), "Байки Мітяя" (2012).

Сценарист серіалу "Слуга народу" (2015-2019).

Руслан Рябошапка народився в 1976 році в селищі Зеленогірське Одеської області.

Політик, адвокат.Був заступником міністра юстиції України з березня 2014 року.

Член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з березня 2016 року. 9 червня 2017 року пішов з посади члена НАЗК. На виборах Президента України 2019 року був радником Зеленського.

Олена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль обіймала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Крім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.