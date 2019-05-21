Зеленський призначив Тимошенка, Костюка, Рябошапку і Зеркаль заступниками голови Адміністрації

Президент України Володимир Зеленський, після призначення Андрія Богдана головою Адміністрації Президента, призначив його заступниками Кирила Тимошенко, Юрія Костюка, Руслана Рябошапку і Олени Зеркаль.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПро це йдеться в указах Президента №307, 308, 309 і 310 від 21 травня, передають Українські Новини.\r\nКирило Тимошенко є власником продакшен-студії GoodMedia, яка знімала передвиборчі відеоролики для Зеленського. Також працював журналістом і сценаристом на телебаченні. Його батько Владлен Тимошенко є головою Дніпровського організації партії "Кріп", з якою пов'язаний олігарх Ігор Коломойський.\r\nЮрій Костюк був сценаристом серіалів і фільмів "Студії Квартал-95". Брав участь у написанні сценаріїв до фільмів "8 перших побачень" (2012), "Любов у великому місті 3" (2013), серіалів "Свати 5" (2011), "Байки Мітяя" (2012).Сценарист серіалу "Слуга народу" (2015-2019).\r\nРуслан Рябошапка народився в 1976 році в селищі Зеленогірське Одеської області.Політик, адвокат.Був заступником міністра юстиції України з березня 2014 року.Член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з березня 2016 року. 9 червня 2017 року пішов з посади члена НАЗК. На виборах Президента України 2019 року був радником Зеленського.\r\nОлена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Також вона була директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу при Міністерстві юстиції. До цього призначення Зеркаль обіймала посаду директора департаменту міжнародного права Міністерства юстиції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.\r\nКрім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.\r\n\r\n\r\n\r\n