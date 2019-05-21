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21 травня 2019, вівторок, 14:04 56 Доповнено
Політика 2019-05-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко висловилася про відставку Гройсмана і своє можливе призначення на його місце

Тимошенко висловилася про відставку Гройсмана і своє можливе призначення на його місце

Юлія Тимошенко. Фото: Вікіпедія
Юлія Тимошенко. Фото: Вікіпедія

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана піти у відставку бажанням створити політичну кризу для Президента Володимира Зеленського.

Про це вона сказала журналістам за підсумками консультацій, передають Українські Новини.

"Я підозрюю, що просто хочуть для нового Президента створити політичну кризу, який буде тупиковою, який не дасть йому керувати урядом. А уряд пішов у відставку, тому що президент закликав його написати заяву. Але це велика політична гра", - сказав вона.

Вона підкреслила, що Гройсман зобов'язаний продовжувати виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового.

У свою чергу пропонувати Президентові кандидатуру нового прем'єра може тільки коаліція.

За словами Тимошенко, відставку Гройсмана парламент може розглянути на позачерговому засіданні.

У той же час Тимошенко вважає, що передчасно говорити про її можливе призначення прем'єр-міністром.

"Я думаю, про це передчасно говорити, тому що тепер має бути обраний новий парламент в залежності від того, які фракції пройдуть у парламент, буде сформована нова коаліція, і нова коаліція висуватиме кандидатуру на прем'єр-міністра", - сказала вона.

При цьому, за її словами, майбутні вибори Ради будуть де-факто і виборами нового прем'єра.

"Ми обрали нового Президента, а тепер треба вибрати і майбутнього прем'єр-міністра на парламентських виборах разом з більшістю. Не політики будуть визначати, хто буде прем'єром, а це знову може визначити суспільство", - додала вона.

При цьому Тимошенко вважає, що передчасно говорити про її можливе призначення прем'єр-міністром.

"Я думаю, про це передчасно говорити, тому що тепер має бути обраний новий парламент залежно від того, які фракції пройдуть до парламенту, буде сформовано нову коаліцію, і нова коаліція висуватиме кандидатуру на прем'єр-міністра", - сказала вона.

При цьому, з її слів, майбутні вибори Ради будуть де-факто і виборами нового прем'єра.

"Ми обрали нового Президента, а тепер треба обрати і майбутнього прем'єр-міністра на парламентських виборах разом із більшістю. Чи не політики визначатимуть, хто буде прем'єром, а знову це може визначити суспільство", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Тимошенко витратила чверть мільярда на передвиборну кампанію.

понеділок Полторак подав у відставку з поста міністра оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

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