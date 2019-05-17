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17 мая 2019, пятница, 16:52 938 Документ
Политика 2019-05-17T17:00:42+03:00
Українські Новини
Турчинов подал в отставку

Турчинов подал в отставку

Александр Турчинов. Фото: nahnews.org
Александр Турчинов. Фото: nahnews.org

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление Турчинова.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО с января 2015 года по май 2019 года.

Отмечается, что благодаря секретарю была принята новая стратегия нацбезопасности, военная доктрина, концепция развития сектора безопасности и обороны, стратегия кибербезопасности, утвержден стратегический оборонный бюллетень, концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и особого периода, концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине, доктрина информационной безопасности и пакет нормативно-правовых актов по санкционной политике.

Как сообщали Українські Новини, Луценко заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Тем временем, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Также Райнин подал в отставку.

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