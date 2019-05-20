Премьер-министр Владимир Гройсман решил подать в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня Президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал, что правительство должно сложить полномочия. Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным Президентом. Но вместе с тем я для себя принял решение подать в отставку сразу после проведения очередного заседания правительства в среду",- сказал он.

Премьер назвал главные достижения своего Кабмина и отметил, что ему не стыдно за свою работу.

Правительство Гройсмана было назначено в апреле 2016 года и проработало более 3 лет.

Согласно законодательству, отставка премьера влечет за собой отставку всего состава Кабмина, однако он продолжает выполнять полномочия, пока новоизбранное правительство не приступит к обязанностям.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Полторак подал в отставку с постаминистра обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Кроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.