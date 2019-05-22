ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок біля Рівного

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування свого відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\nСправу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.\r\nТакож перевіряється інформація про отримання Ситником неправомірної вигоди, яку сплатили як відпочинок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Ситник передав Генпрокуратурі письмові свідчення по справі про втручання у вибори Президента США.\r\nСитник заробив за квітень 170 тисяч гривень.\r\nЛуценка заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.\r\nЗламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника.