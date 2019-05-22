ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок біля Рівного

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування свого відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Також перевіряється інформація про отримання Ситником неправомірної вигоди, яку сплатили як відпочинок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ситник передав Генпрокуратурі письмові свідчення по справі про втручання у вибори Президента США.

Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень.

Луценка заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

Зламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника.