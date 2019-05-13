Зламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не перший рік безкоштовно відпочиває в елітному котеджному готелі. У розпорядженні ЗМІ опинився документ допиту Миколи Надейко, радника члена правління фінансово-консалтингової компанії "Авангард", який і оплачує відпочинок сім'ї Ситника. Про це повідомляє Обозреватель.

За словами Надейко, він оплачує відпочинок Ситнику безоплатно, із дружніх мотивів.

На питання, за що така щедрість чи, може, він що заборгував Ситнику, відповідає: "Нічого йому не повинен і не зобов'язаний перед ним. Він належить до таких товаришів, яким відмовити в силу своїх життєвих принципів я не можу".

Відпочиває сімейство Ситника в затишному мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області. До речі, угіддям володіє Юркевич Олександр Романович, колишній помічник народного депутата України 4 та 6 скликань Шершуна Миколу Харитоновича (Блок Литвина), колишнього глави Держкомітету лесхозяйства України.

Відпустка в такому мальовничому місці проходить уже не перший рік. Як розповідає Микола Надейко, за період з 2017 по 2019 рр. Ситник відпочив в угідді 5 разів. За кожний вікенд було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень.

Оплату повністю на себе брав Надейко, який видавав гроші не лише на проживання в готелі, але і на їжу, а також дорогі розваги. Посередником між Ситником і Надейко виступав дядько останнього, Микола Клевака. Він виконував будь-які прохання Ситника, замовляючи продукти і плануючи йому розваги, домовлявся з персоналом готелю про додаткове обслуговування такого важливого гостя.

Харчувався головний "по боротьбі з корупцією" непогано, за рахунок одного на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь — коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

При цьому всі делікатеси поставлялися в обхід офіційної кухні. Їх привозили з-за меж готелю, щоб не залишилося відповідних чеків.

“Можливо, якісь офіційні платежі і були, але мені про них невідомо. Я просто оплачував всі витрати за рахунок своїх коштів", — розповів Надейко на допиті.

В останній відпочинок гості розбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – 8,5 тисяч доларів. За ремонт зламаних Ситником квадроциклів Надейко зі своєї кишені заплатив близько 4-х тисяч доларів.

Тим часом, Омелян розповів, що відпочив в Туреччині всього за 50 тисяч.