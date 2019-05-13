Зламані квадроцикли, Hennessy і елітні котеджі: з'явилися подробиці відпочинку Ситника

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не перший рік безкоштовно відпочиває в елітному котеджному готелі. У розпорядженні ЗМІ опинився документ допиту Миколи Надейко, радника члена правління фінансово-консалтингової компанії "Авангард", який і оплачує відпочинок сім'ї Ситника. Про це повідомляє Обозреватель.\r\nЗа словами Надейко, він оплачує відпочинок Ситнику безоплатно, із дружніх мотивів.\r\nНа питання, за що така щедрість чи, може, він що заборгував Ситнику, відповідає: "Нічого йому не повинен і не зобов'язаний перед ним. Він належить до таких товаришів, яким відмовити в силу своїх життєвих принципів я не можу".\r\nВідпочиває сімейство Ситника в затишному мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області. До речі, угіддям володіє Юркевич Олександр Романович, колишній помічник народного депутата України 4 та 6 скликань Шершуна Миколу Харитоновича (Блок Литвина), колишнього глави Держкомітету лесхозяйства України.\r\nВідпустка в такому мальовничому місці проходить уже не перший рік. Як розповідає Микола Надейко, за період з 2017 по 2019 рр. Ситник відпочив в угідді 5 разів. За кожний вікенд було заплачено в середньому близько 100 тисяч гривень.\r\nОплату повністю на себе брав Надейко, який видавав гроші не лише на проживання в готелі, але і на їжу, а також дорогі розваги. Посередником між Ситником і Надейко виступав дядько останнього, Микола Клевака. Він виконував будь-які прохання Ситника, замовляючи продукти і плануючи йому розваги, домовлявся з персоналом готелю про додаткове обслуговування такого важливого гостя.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХарчувався головний "по боротьбі з корупцією" непогано, за рахунок одного на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь — коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.\r\nПри цьому всі делікатеси поставлялися в обхід офіційної кухні. Їх привозили з-за меж готелю, щоб не залишилося відповідних чеків.\r\n“Можливо, якісь офіційні платежі і були, але мені про них невідомо. Я просто оплачував всі витрати за рахунок своїх коштів", — розповів Надейко на допиті.\r\nВ останній відпочинок гості розбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – 8,5 тисяч доларів. За ремонт зламаних Ситником квадроциклів Надейко зі своєї кишені заплатив близько 4-х тисяч доларів.\r\nТим часом, Омелян розповів, що відпочив в Туреччині всього за 50 тисяч.