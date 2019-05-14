Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за квітень склала 170 тис. гривень, після вирахування податків він отримав 137 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.\r\nПосадовий оклад Ситника склав 105 720 гривень, доплата за вислугу років - 31 716 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 10 572 гривні, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка державним експертам з питань таємниць - 21 144 гривні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Луценко заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.\r\nТим часом, з'явилися подробиці відпочинку Ситника.