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16 мая 2019, четверг, 19:19 92
Политика 2019-05-16T19:19:40+03:00
Українські Новини
Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник передал Генеральной прокуратуре свои письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

"Сытник приходил. Состоялся допрос в форме предоставления собственноручно написанных показаний", - сказал он.

По его словам, ГПУ изучит все предоставленные им документы.

После этого перейдет к следующему этапу процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Ранее Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы Президента США.

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