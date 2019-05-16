Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник передал Генеральной прокуратуре свои письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.\r\n"Сытник приходил. Состоялся допрос в форме предоставления собственноручно написанных показаний", - сказал он.\r\nПо его словам, ГПУ изучит все предоставленные им документы.\r\nПосле этого перейдет к следующему этапу процессуальных действий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.\r\nРанее Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы Президента США.