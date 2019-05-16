Сытник передал Генпрокуратуре письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник передал Генеральной прокуратуре свои письменные показания по делу о вмешательстве в выборы Президента США

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

"Сытник приходил. Состоялся допрос в форме предоставления собственноручно написанных показаний", - сказал он.

По его словам, ГПУ изучит все предоставленные им документы.

После этого перейдет к следующему этапу процессуальных действий.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Ранее Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы Президента США.