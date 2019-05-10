підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 травня 2019, пʼятниця, 12:07 78
Силові структури 2019-05-10T14:16:21+03:00
Українські Новини
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко

Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко

Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Після приходу Артема Ситника на допит до Генпрокуратури, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

Про це Луценко повідомив у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

З його слів, Ситник відпочивав в одній з мисливських баз відпочинку в Рівненській області.

"І під час цього слідчі ДБР встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його буде опитано також з цього питання", - повідомив Луценко.

Він зазначив, що якщо у Ситника не буде будб-яких документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до Міністерства внутрішніх справ для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура викликала Ситника на допит 10 травня по справі щодо перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.

Раніше Ситник визнав порушення співробітниками НАБУ при розслідуванні справи про корупцію в "Укроборонпромі", а Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.

Більше новин про: Генеральна прокуратура України Артем Ситник Юрій Луценко відпочинок

Архів
Новини
У суботу по всій Україні короткочасний дощ 14:21
У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% 14:20
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня 13:52
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу 13:50
Фріз досі не отримує зарплату міністра 13:46 Документ
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння 22:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok