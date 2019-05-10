Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко

Після приходу Артема Ситника на допит до Генпрокуратури, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

Про це Луценко повідомив у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

З його слів, Ситник відпочивав в одній з мисливських баз відпочинку в Рівненській області.

"І під час цього слідчі ДБР встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його буде опитано також з цього питання", - повідомив Луценко.

Він зазначив, що якщо у Ситника не буде будб-яких документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до Міністерства внутрішніх справ для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура викликала Ситника на допит 10 травня по справі щодо перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.

Раніше Ситник визнав порушення співробітниками НАБУ при розслідуванні справи про корупцію в "Укроборонпромі", а Луценко не бачить юридичних і моральних підстав йти у відставку.