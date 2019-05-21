Дострокові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня

Президент Володимир Зеленський домовився з головами фракцій Верховної Ради про призначення дострокових виборів у парламент 21 липня.

Про це голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив журналістам після закінчення консультацій, передають Українські новини.

"Консультації пройшли. Дострокові вибори будуть. Ми розраховуємо, що буде змінено виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати", - сказав він.

Лідер Радикальної партії зазначив, що Рада проведе дострокове засідання для зміни виборчого законодавства.

"Указ може з'явитися завтра. Вибори - 21 липня", - додав Ляшко.

Перший заступник голови Ради Ірина Геращенко застерегла від занадто швидкої зміни виборчого законодавства і заявила про відсутність конституційних причин для розпуску Ради.

Також за словами Ірини Геращенко, розглядається й інша дата дострокових виборів - 28 липня.

Вона повідомила, що на консультаціях була присутня голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації.

У Зеленського заявили, що перші призначення будуть в найближчі дні.