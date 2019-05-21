підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 13:06 189
Політика 2019-05-21T16:00:04+03:00
Українські Новини
Дострокові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня

Дострокові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня

Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Президент Володимир Зеленський домовився з головами фракцій Верховної Ради про призначення дострокових виборів у парламент 21 липня.

Про це голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив журналістам після закінчення консультацій, передають Українські новини.

"Консультації пройшли. Дострокові вибори будуть. Ми розраховуємо, що буде змінено виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати", - сказав він.

Лідер Радикальної партії зазначив, що Рада проведе дострокове засідання для зміни виборчого законодавства.

"Указ може з'явитися завтра. Вибори - 21 липня", - додав Ляшко.

Перший заступник голови Ради Ірина Геращенко застерегла від занадто швидкої зміни виборчого законодавства і заявила про відсутність конституційних причин для розпуску Ради.

Також за словами Ірини Геращенко, розглядається й інша дата дострокових виборів - 28 липня.

Вона повідомила, що на консультаціях була присутня голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації.

У Зеленського заявили, що перші призначення будуть в найближчі дні.

Більше новин про: Парламентські вибори Володимир Зеленський Дострокові вибори

Архів
Новини
ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас 16:01
Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій 15:36 Прес-реліз
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура 15:25
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 15:21
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк 15:18
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok