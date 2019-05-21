Парубий и главы фракций Рады прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель фракции "Блок Петро Порошенко" Артур Герасимов, фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, фракции Радикальной партии Олег Ляшко, "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк, фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник прибыли в Администрацию Президента для проведения консультаций с Владимиром Зеленским.

Трансляцию из Администрации вел на своей странице в социальной сети Facebook Ляшко, передают Українськi Новини.

Также в зале присутствуют первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Ляшко считает, что все консультации и обсуждения должны быть публичными и открытыми.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский оплатил штраф за нарушение на 2 туре выборов Президента.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.