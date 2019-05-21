подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:57 4244
Политика 2019-05-22T12:00:12+03:00
Українські Новини
Парубий и главы фракций Рады прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским

Парубий и главы фракций Рады прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель фракции "Блок Петро Порошенко" Артур Герасимов, фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, фракции Радикальной партии Олег Ляшко, "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк, фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник прибыли в Администрацию Президента для проведения консультаций с Владимиром Зеленским.

Трансляцию из Администрации вел на своей странице в социальной сети Facebook Ляшко, передают Українськi Новини.

Также в зале присутствуют первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Ляшко считает, что все консультации и обсуждения должны быть публичными и открытыми.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский оплатил штраф за нарушение на 2 туре выборов Президента.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.

Больше новостей о: Администрация Президента консультации Владимир Зеленский

Архив
Новости
Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы 12:13 Документ
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok