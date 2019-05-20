У Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский намерен осуществить первые назначения в течение ближайших нескольких дней.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер его команды Дмитрий Разумков.\r\n"В течение нескольких дней мы увидим первые назначения",- сказал он.\r\nПо его словам, в понедельник, 20 мая, Зеленскому было не до назначений, поскольку весь день у него проходили международные встречи и переговоры.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал всех украинцев президентами.\r\nРанее Зеленского встретили овациями на инаугурации.\r\nЗеленский заявил, что намерен распустить Верховную Раду, а также призвал Кабмин уйти в отставку.