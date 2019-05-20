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20 мая 2019, понедельник, 23:23 657
Политика 2019-05-20T23:25:49+03:00
Українські Новини
У Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни

У Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский намерен осуществить первые назначения в течение ближайших нескольких дней.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер его команды Дмитрий Разумков.

"В течение нескольких дней мы увидим первые назначения",- сказал он.

По его словам, в понедельник, 20 мая, Зеленскому было не до назначений, поскольку весь день у него проходили международные встречи и переговоры.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал всех украинцев президентами.

Ранее Зеленского встретили овациями на инаугурации.

Зеленский заявил, что намерен распустить Верховную Раду, а также  призвал Кабмин уйти в отставку.

Больше новостей о: Кадровые назначения Владимир Зеленский Разумков Дмитрий

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