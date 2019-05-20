У Зеленского заявили, что первые назначения будут в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский намерен осуществить первые назначения в течение ближайших нескольких дней.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер его команды Дмитрий Разумков.

"В течение нескольких дней мы увидим первые назначения",- сказал он.

По его словам, в понедельник, 20 мая, Зеленскому было не до назначений, поскольку весь день у него проходили международные встречи и переговоры.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал всех украинцев президентами.

Ранее Зеленского встретили овациями на инаугурации.

Зеленский заявил, что намерен распустить Верховную Раду, а также призвал Кабмин уйти в отставку.