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18 травня 2019, субота, 19:13 61
Політика 2019-05-18T19:23:07+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації

Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації

Новообраний Президент Володимир Зеленський, інавгурація якого відбудеться 20 травня, вибачився перед киянами за майбутні пробки і заявив, що "створить незручності" для Верховної Ради. Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook.

Так, Зеленський зазначив, що наполягав на проведенні інавгурації на 19 травня, тому що це був вихідний день і захід не створив би проблеми транспортних заторів для киян.

"Ну, вже Рада проголосувала, як проголосувала, що там скаржитися. Але я хочу вам сказати, що буде досить багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. Вибачте будь ласка. Пробачте всі нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок 20 травня через інавгурацію Зеленського перекриють частину Києва, що спричинить за собою масштабні затори.

Також стало відомо, як проходитиме інавгурація Зеленського.

Раніше Зеленський вимагав призначити інавгурацію на 19 травня однак Рада проголосувала за 20 число.

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