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20 травня 2019, понеділок, 17:34 95
Політика 2019-05-20T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гройсман вирішив подати у відставку

Гройсман вирішив подати у відставку

Прем'єр-міністр Гройсман вирішив піти у відставку
Прем'єр-міністр Гройсман вирішив піти у відставку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вирішив подати у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні Президента України було приведено до присяги. Під час своєї інавгураційної промови він сказав, що уряд повинен скласти повноваження. Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним Президентом. Але разом із тим я для себе прийняв рішення подати у відставку відразу після проведення чергового засідання уряду в середу", - сказав він.

Прем'єр назвав головні досягнення свого Кабміну і зазначив, що йому не соромно за свою роботу.

Уряд Гройсмана було призначено у квітні 2016 року і пропрацював більше ніж 3 роки.

Згідно із законодавством, відставка прем'єра тягне за собою відставку всього складу Кабміну, проте він продовжує виконувати повноваження, поки новообраний уряд не розпочне обов'язки.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Полторак подав у відставку з постаміністра оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

Луценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.

Крім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. подав у відставку Райнин.

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