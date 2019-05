США назвали 5 своїх представників, які відвідають інавгурацію Зеленського

Відповідне повідомлення опублікував керівник бюро Білого дому Стів Герман у своєму мікроблозі Twitter.

Так, крім Волкера і Перрі, який очолить делегацію, Україну відвідають посол США в ЄС Гордон Сондланд, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні Олександр Відман і директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті.

Announcement just made by @WhiteHouse that 10 days ago @POTUS made additional disaster assistance available to #Florida "for debris removal and emergency protective measures" undertaken due to the severity of #HurricaneMichael . pic.twitter.com/cXAfe5GPw4

Курс Волкер прокоментував майбутню поїздку в Twitter, написавши, що з нетерпінням чекає можливості подякувати Президенту Петру Порошенку за тісну співпрацю між Україною і США та можливості працювати з новообраним Президентом Володимиром Зеленським у цілях закріплення подальшого співробітництва.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n