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19 травня 2019, неділя, 10:46 44
Зовнішня політика 2019-05-19T11:02:23+03:00
Українські Новини
США назвали 5 своїх представників, які відвідають інавгурацію Зеленського

США назвали 5 своїх представників, які відвідають інавгурацію Зеленського

Рік Перрі очолить делегацію. Фото: media mag
Рік Перрі очолить делегацію. Фото: media mag

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що інавгурацію Зеленського 20 травня у складі американської делегації відвідають міністр енергетики Рік Перрі і спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Відповідне повідомлення опублікував керівник бюро Білого дому Стів Герман у своєму мікроблозі Twitter.

Так, крім Волкера і Перрі, який очолить делегацію, Україну відвідають посол США в ЄС Гордон Сондланд, Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні Олександр Відман і директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті.

Курс Волкер прокоментував майбутню поїздку в Twitter, написавши, що з нетерпінням чекає можливості подякувати Президенту Петру Порошенку за тісну співпрацю між Україною і США та можливості працювати з новообраним Президентом Володимиром Зеленським у цілях закріплення подальшого співробітництва.

Раніше Українські Новини писали, як проходитиме інавгурація Зеленського. П'ять президентів європейських країн приїдуть на інавгурацію Зеленського.

Також адвокат Трампа скасував візит до України через "ворогів в оточенні Зеленського".

Раніше Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США.

Більше новин про: Курт Волкер Президент України Володимир Зеленський Україна-США США-Україна інавгурація Рік Перрі

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