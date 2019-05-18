Текст присяги и этапы церемонии: как будет проходить инаугурация Зеленского

В понедельник, 20 мая, в 10 часов утра начнется торжественное заседание Верховной Рады, на котором принесет присягу новоизбранный Президент Владимир Зеленский.\r\n"Украинская правда" рассказывает, как пройдет эта процедура, ссылаясь на украинское законодательство.\r\nВ частности, действующий сегодня порядок парламент принял еще в 2004 году.\r\nОткроет заседание Рады, как и всегда, ее глава Андрей Парубий, а транслировать событие должно "Суспильне" на собственных и всех других общенациональных телеканалах.\r\nСначала в зале парламента выполняется государственный гимн, и только после этого спикер сообщает о гостях инаугурации и предоставляет слово главе Центральной избирательной комиссии.\r\nЭту должность сейчас занимает Татьяна Слипачук, и именно она объявит результаты выборов, на которых Зеленский одержал победу.\r\nСледующим выступает глава Конституционного суда, который должен подтвердить, что новый президент выполнил все требования закона, и ничего не мешает ему принять присягу.\r\nЕсли бы инаугурация состоялась всего на неделю раньше, к присяге Зеленского приводил бы Станислав Шевчук. Однако 14 мая коллеги уволили его из-за существенных дисциплинарных нарушений. Несмотря на слухи, что таким образом может быть сорвана инаугурация, в тот же день суд избрал нового руководителя – Наталью Шапталу.\r\nИменно она должно пригласить Зеленского к трибуне Верховной Рады и вручить ему текст присяги.\r\nОбещание служить украинскому народу новоизбранный Президент должен объявлять, положив руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие.\r\nЗаконодательство дословно определяет, что именно должен впервые сказать Зеленский на новой должности. Эту присягу, подписанную новым Президентом, потом отдадут главе Рады:\r\n"Я, Зеленский Владимир Александрович, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".\r\nПосле принесения присяги Зеленский вступает на пост, о чем сообщит руководитель Конституционного суда. Она вручит новому главе государства символы власти: булаву, гербовую печать и знак.\r\nСимволы Президента. Фото: "УП"\r\nРуководительница Центризбиркома передаст победителю выборов удостоверение президента.\r\nТеперь ему останется провозгласить с трибуны парламента инаугурационную речь и ожидать завершения заседания уже в президентском кресле, рядом с которым расположен флаг, или штандарт, главы государства.\r\nПосле того, как спикер Верховной Рады закроет заседание и снова прозвучит государственный гимн, экс-шоумен Зеленский выйдет из парламентского зала уже в качестве Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке. В штабе Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая повлечет ряд трудностей для киевлян и делегаций.\r\nСМИ писали, что инаугурация Зеленского будет проходить в три этапа и без банкета.\r\nТем временем пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского.