Адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов в окружении Зеленского"

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину для встречи с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским из-за "врагов Трампа в его окружении".

Об этом Джулиани заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Так, адвокат Трампа обвинил окружение Зеленского в помощи демократам в расследовании 2016 года.

"Существует большой страх, что новый (украинский, - ред.) Президент будет окружен, буквально, врагами президента (США, - ред.), которые были причастны к этому, и людей, которые участвуют в других демократических операциях", - заявил он.

Джулиани подчеркнул, что "убежден в этом от того, что слышал от двух очень надежных людей".

"Президент (новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа, - ред.), и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированные и привлечены к этой схеме", - сказал Джулиани.

Адвокат отметил, что его решение не имеет ничего общего с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.

Джулиани также добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на Президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Как сообщали Українські Новини, штаб Зеленского заявил, что информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая. Также демократы призвали Трампа оставить Йованович послом США в Украине.

Ранее Трамп и Путин обсудили выборы в Украине.

Тем временем в США поддержка импичмента Тампу растет: идею поддерживают 45% американцев.