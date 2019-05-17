Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків прес-секретаря Святослава Цеголка.

Про це йдеться в указі Президента №265 від 17 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Святослава Петровича Цеголка з посади прес-секретаря Президента України", - сказано в ньому.

Святослав Цеголко був прес-секретарем Порошенка з 10 червня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня свого прес-секретаря Святослава Цеголко.

У п'ятницю Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка та Сергія Березенка.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

Луценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.

Крім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнін.