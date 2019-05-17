Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків прес-секретаря Святослава Цеголка.\r\nПро це йдеться в указі Президента №265 від 17 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Святослава Петровича Цеголка з посади прес-секретаря Президента України", - сказано в ньому.\r\nСвятослав Цеголко був прес-секретарем Порошенка з 10 червня 2014 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня свого прес-секретаря Святослава Цеголко.\r\nУ п'ятницю Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка та Сергія Березенка.\r\nТакож секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.\r\nЛуценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.\r\nКрім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнін.