підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 23:27 12
Президент 2019-05-18T00:03:21+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка

Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка

Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko
Святослав Цеголко. Фото: faceboоk.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Петро Порошенко звільнив від виконання обов'язків прес-секретаря Святослава Цеголка.

Про це йдеться в указі Президента №265 від 17 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Святослава Петровича Цеголка з посади прес-секретаря Президента України", - сказано в ньому.

Святослав Цеголко був прес-секретарем Порошенка з 10 червня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня свого прес-секретаря Святослава Цеголко.

У п'ятницю Порошенко звільнив від виконання обов'язків позаштатного радника Президента Ростислава Павленка та Сергія Березенка.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

Луценко також заявила про відхід з посади представника Президента в Раді.

Крім того, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Також подав у відставку Райнін.

Більше новин про: Святослав Цеголко звільнення Петро Порошенко

Архів
Новини
Населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених 23:57
Порошенко звільнив Ірину Геращенко, Ірину Луценко і ще 7 радників 23:38
Порошенко звільнив прес-секретаря Цеголка 23:27
Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського 23:11
За тиждень на українських заправках бензин подорожчав, а дизпаливо подешевшало 22:49
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok