подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 14:30 1767
Президент 2019-05-10T14:36:59+03:00
Українські Новини
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудни

Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ

Администрация президента
Администрация президента

Президент Петр Порошенко наградил министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени и первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива – орденом "За заслуги" ІІ степени.

Об этом говорится в указе Президента №188 от 4 мая, передают Українські Новини.

Согласно указу, Порошенко также наградил орденом Ярослава Мудрого V степени руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко, орденом "За заслуги" І степени первого заместителя управляющего делами аппарата Верховной Рады Николая Гамана, орденом "За заслуги" ІІ степени - заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.

Также орденом "За заслуги" ІІІ степени глава государства наградил своего советника Руслана Демченко, своего внештатного советника, спикера его избирательного штаба Олега Медведева, своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, заместителя руководителя Главного департамента – руководителя департамента Администрации Президента Игоря Лурина, руководителя Главного департамента Администрации Ярослава Мельника, а также председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Президент также наградил орденом Данила Галицкого заведующего отдела главного департамента Администрации Николая Антипова и заведующего отдела Администрации Богдана Тыруся.

Кроме этого, Порошенко присвоил звания "Заслуженный лесник Украины" директору государственной организации "Резиденция "Залесье" Василию Грицику, "Заслуженный экономист Украины" – заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Светлане Липинской и "Заслуженный работник социальной сферы Украины" – главному консультанту приемной Президента Администрации Президента Ирине Божко.

Все они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Напомним, Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Александра Турчинова.

Также Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитов УПЦ .

 

Больше новостей о: Награды Степан Кубив Евгений Нищук Святослав Цеголко Константин Елисеев Олег Медведев Александр Терещук Ордена Александр Куць Петр Порошенко

Архив
Новости
В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводит конкурс Зеленский 15:40 Документ
Филарет. Фото: obozrevatel
Суд вынес приговор по делу о "покушении на Филарета" 15:36
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:35
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:33
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
больше новостей
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok