Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ

Президент Петр Порошенко наградил министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени и первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива – орденом "За заслуги" ІІ степени.\r\nОб этом говорится в указе Президента №188 от 4 мая, передают Українські Новини.\r\nСогласно указу, Порошенко также наградил орденом Ярослава Мудрого V степени руководителя Главного департамента Администрации Президента Юрия Онищенко, орденом "За заслуги" І степени первого заместителя управляющего делами аппарата Верховной Рады Николая Гамана, орденом "За заслуги" ІІ степени - заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.\r\nТакже орденом "За заслуги" ІІІ степени глава государства наградил своего советника Руслана Демченко, своего внештатного советника, спикера его избирательного штаба Олега Медведева, своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, заместителя руководителя Главного департамента – руководителя департамента Администрации Президента Игоря Лурина, руководителя Главного департамента Администрации Ярослава Мельника, а также председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.\r\nПрезидент также наградил орденом Данила Галицкого заведующего отдела главного департамента Администрации Николая Антипова и заведующего отдела Администрации Богдана Тыруся.\r\nКроме этого, Порошенко присвоил звания "Заслуженный лесник Украины" директору государственной организации "Резиденция "Залесье" Василию Грицику, "Заслуженный экономист Украины" – заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Светлане Липинской и "Заслуженный работник социальной сферы Украины" – главному консультанту приемной Президента Администрации Президента Ирине Божко.\r\nВсе они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.\r\nНапомним, Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Александра Турчинова.\r\nТакже Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитов УПЦ .\r\n