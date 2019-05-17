Порошенко уволил двух советников

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.

Об этом говорится в указах Президента №243 и №246 от 17 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в указе №243.

Павленко был назначен внештатным советником в декабре 2014.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в указе №246.

Березенко был назначен внештатным советником Президента в августе 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.

Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Кроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.