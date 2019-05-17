Порошенко уволил двух советников

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко.\r\nОб этом говорится в указах Президента №243 и №246 от 17 мая, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в указе №243.\r\nПавленко был назначен внештатным советником в декабре 2014.\r\n"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в указе №246.\r\nБерезенко был назначен внештатным советником Президента в августе 2015 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.\r\nЛуценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.\r\nКроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.