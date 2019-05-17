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17 травня 2019, пʼятниця, 09:55 18
Судова влада 2019-05-17T12:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін позбавили можливості призначати та звільняти правління "Нафтогазу"

Кабмін позбавили можливості призначати та звільняти правління "Нафтогазу"

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Окружний адміністративний суд Києва призупинив можливість Кабінету Міністрів призначати і звільняти правління та голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

Він зазначив, що за позовом акціонерного товариства "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" суд тимчасово призупинив можливість Кабміну обирати і припиняти повноваження голови правління та правління "Нафтогазу" до прийняття остаточного рішення.

"Наступне засідання призначено на 4 червня в 14:00, цю справу буде розглядати суддя Ганна Кузьменко", - відзначили в суді.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабмін зняв з порядку денного питання про звільнення голова правління "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

Тим часом "Нафтогаз" підвищив на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 5,2-11,5%, або на 370,8-858 гривень/тис. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) в залежності від умов споживання та оплати.

Тим часом "Нафтогаз" за рік скоротив прибуток на 24,5 млрд гривень.

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