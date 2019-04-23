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23 апреля 2019, вторник, 23:40 184
Экономика 2019-04-23T23:53:11+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен

"Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен

Нефтегаз. Фото: reform.energy
Нефтегаз. Фото: reform.energy

В 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль на 64,3%, или на 24,532 млрд гривен до 13,613 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в финотчетности компании, передают Українськi Новини.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 9,05 % или на 17,011 млрд гривен до 204,938 млрд гривен.

Компания объясняет снижение прибыли тем, что в 2017 году в финотчетности были отражены позитивные результаты Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд гривен.

В отчетности за 2018 год был учтен НДС на компенсацию по решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд гривен.

На сокращение прибыли также повлияли обеспечения по вкладчикам на 10,1 млрд гривен, из которых на 9,6 млрд - обеспечение по спору с "Укртрансгазом".

"Нефтегаз" получил 5,1 млрд гривен прибыли от продажи и поставок газа, в том числе убыток от реализации газа по спецобязательствам в 2,9 млрд гривен, а прибыль по продаже штучного газа по нерегулируемым ценам - 8 млрд гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2017.

Как сообщали Українські Новини, ранее был признан противоправным порядок формирования цен на газ для населения, утвержденный Кабмином в 2016 году.

Перед этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.

Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

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