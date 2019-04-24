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Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 12:04 563
Кабмин 2019-04-24T12:08:48+03:00
Українські Новини
Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева

Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева

Андрей Коболев
Андрей Коболев

Кабинет Министров снял с повестки дня вопрос об увольнении председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом в ходе заседания правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"Сегодня, поскольку они выполнили поставленные правительством требования, вопрос об увольнении Коболева снят с повестки дня", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что "Нефтегаз" должен обеспечить увеличение добычи и транзит газа и предоставлять качественные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Тем временем "Нефтегаз" повысила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 5,2-11,5%, или на 370,8-858 гривен/тыс. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Тем временем "Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен.

 

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