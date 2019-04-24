Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева

Кабинет Министров снял с повестки дня вопрос об увольнении председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом в ходе заседания правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"Сегодня, поскольку они выполнили поставленные правительством требования, вопрос об увольнении Коболева снят с повестки дня", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что "Нефтегаз" должен обеспечить увеличение добычи и транзит газа и предоставлять качественные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Тем временем "Нефтегаз" повысила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 5,2-11,5%, или на 370,8-858 гривен/тыс. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Тем временем "Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен.