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15 травня 2019, середа, 15:57 66
Президент 2019-05-16T10:45:06+03:00
Українські Новини
Порошенко підписав закон про мову

Порошенко підписав закон про мову

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який вчора підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Трансляція велася на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні в цей історичний день для мене велика гордість і висока честь поставити підпис на цьому документі", - сказав він.

Президент зазначив, що цей закон, як свідчать результати голосування, об'єднав Верховну Раду, а не навпаки, як того багато хто побоювався.

За його словами, проти закону виступили тільки проросійські політичні сили.

"Я сподіваюся, що нова влада теж, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його в життя і підтримає, тому що це ключова державницька позиція функціонування української держави", - додав глава держави.

Він подякував особисто голові Верховної Ради Андріб Парубію за активні зусилля, що той доклав для прийняття закону.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про українську мову після того, як Рада відмовилася скасувати результати голосування.

25 квітня Рада прийняла відповідний закон.

Після цього мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просила Окружний адміністративний суд Києва заборонити Парубію підписувати закон, проте суд відмовив їй.

Європейський Союз вважає, що українській владі варто направити закон на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") до того, як він вступить в силу.

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