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10 мая 2019, пятница, 16:45 1592
Политика 2019-05-10T16:45:22+03:00
Українські Новини
Мать Бережной попросила суд запретить Парубию подписывать закон об украинском языке

Мать Бережной попросила суд запретить Парубию подписывать закон об украинском языке

Елена Бережная. Фото: 112
Елена Бережная. Фото: 112

Мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просит Окружной административный суд Киева запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В частности, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить Председателю Верховной Рады Украины и любому из отдельных народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование указанного закона", - сказано в нем.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Как сообщали Українськi Новини, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.

Ранее Українські Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

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