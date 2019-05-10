Мать Бережной попросила суд запретить Парубию подписывать закон об украинском языке

Мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просит Окружной административный суд Киева запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В частности, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить Председателю Верховной Рады Украины и любому из отдельных народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование указанного закона", - сказано в нем.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Как сообщали Українськi Новини, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.

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