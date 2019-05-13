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13 травня 2019, понеділок, 15:19 79
Судова влада 2019-05-13T15:57:38+03:00
Українські Новини
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня

Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня

Зеленський у штабі після перемоги.
Зеленський у штабі після перемоги.

Оболонський районний суд Києва визнав новообраного Президента Володимира Зеленського винним у незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня під час 2-го туру виборів Президента, і оштрафував на 850 гривень.

Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передають Українські Новини.

Суд визнав Зеленського винним у скоєнні порушення за ст. 212-10 Кодексу про адмінпорушення і присудив максимально передбачений штраф.

Суд встановив, що Зеленський здійснив агітацію, показавши бюлетень поза законними термінами.

Суд мотивував також це тим, що Зеленський визнав провину у своїх поясненнях.

При прийнятті рішення суд врахував особу Зеленського і характер порушення.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати Зеленського попросили не залучати його до відповідальності за показаний бюлетень.

Раніше Зеленський не з'явився на суд у адмінсправі про демонстрацію бюлетеня під час голосування у 2-му турі виборів Президента.

21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".

За словами Зеленського, він показав свій бюлетень тому, що "не зорієнтувався".

Більше новин про: Суд Штраф Володимир Зеленський Передвиборча агітація Виборчі бюлетені

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