Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня

Оболонський районний суд Києва визнав новообраного Президента Володимира Зеленського винним у незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня під час 2-го туру виборів Президента, і оштрафував на 850 гривень.\r\nПро це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передають Українські Новини.\r\nСуд визнав Зеленського винним у скоєнні порушення за ст. 212-10 Кодексу про адмінпорушення і присудив максимально передбачений штраф.\r\nСуд встановив, що Зеленський здійснив агітацію, показавши бюлетень поза законними термінами.\r\nСуд мотивував також це тим, що Зеленський визнав провину у своїх поясненнях.\r\nПри прийнятті рішення суд врахував особу Зеленського і характер порушення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокати Зеленського попросили не залучати його до відповідальності за показаний бюлетень.\r\nРаніше Зеленський не з'явився на суд у адмінсправі про демонстрацію бюлетеня під час голосування у 2-му турі виборів Президента.\r\n21 квітня поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.\r\nЗеленський під час голосування продемонстрував на камери свій бюлетень після того, як поставив позначку "за".\r\nЗа словами Зеленського, він показав свій бюлетень тому, що "не зорієнтувався".