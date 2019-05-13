Адвокаты Зеленского попросили не привлекать его к ответственности за показанный бюллетень

Защита Новоизбранного президента Владимира Зеленского просит Оболонский районный суд Киева не привлекать его к админответственности за демонстрацию избирательного бюллетеня в ходе 2 тура выборов Президента.\r\nОб этом адвокаты сообщили в ходе заседания суда, сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПо их словам, Зеленский не нарушал закон о выборах президента и не агитировал ни за кого, когда демонстрировал свой избирательный бюллетень.\r\nОни считают, что в этом нет состава нарушениясо стороны Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский не явился на суд по своему админделу о демонстрации бюллетеня во время голосования во 2-м туре выборов Президента.\r\n21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.\r\nЗеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетеньпосле того, как поставил отметку "за".\r\nПозже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался".