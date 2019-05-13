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13 мая 2019, понедельник, 14:09 2254
Судебная власть 2019-05-13T14:09:54+03:00
Українські Новини
Адвокаты Зеленского попросили не привлекать его к ответственности за показанный бюллетень

Адвокаты Зеленского попросили не привлекать его к ответственности за показанный бюллетень

Защита Новоизбранного президента Владимира Зеленского просит Оболонский районный суд Киева не привлекать его к админответственности за демонстрацию избирательного бюллетеня в ходе 2 тура выборов Президента.

Об этом адвокаты сообщили в ходе заседания суда, сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

По их словам, Зеленский не нарушал закон о выборах президента и не агитировал ни за кого, когда демонстрировал свой избирательный бюллетень.

Они считают, что в этом нет состава нарушениясо стороны Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не явился на суд по своему админделу о демонстрации бюллетеня во время голосования во 2-м туре выборов Президента.

21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Зеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетеньпосле того, как поставил отметку "за".

Позже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался".

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