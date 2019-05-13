Зеленский не пришел на суд по своему делу о демонстрации бюллетеня

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева по его административному правонарушению за демонстрацию своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов Президента.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПри этом в суд явились два его представителя.\r\nСуд начал рассмотрение дела без участия Зеленского.\r\nПо состоянию на 14:00 суд ушел в совещательную для вынесения решения по делу новоизбранного Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.\r\nЗеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за".\r\nПозже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался".