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13 мая 2019, понедельник, 13:55 1312
Президент 2019-05-13T14:05:25+03:00
Українські Новини
Зеленский не пришел на суд по своему делу о демонстрации бюллетеня

Зеленский не пришел на суд по своему делу о демонстрации бюллетеня

Владимир Зеленский. Фото: Слуга Народа
Владимир Зеленский. Фото: Слуга Народа

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева по его административному правонарушению за демонстрацию своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов Президента.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

При этом в суд явились два его представителя.

Суд начал рассмотрение дела без участия Зеленского.

По состоянию на 14:00 суд ушел в совещательную для вынесения решения по делу новоизбранного Президента.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Зеленский во время голосования продемонстрировал на камеры свой бюллетень после того, как поставил отметку "за".

Позже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что "не сориентировался".

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